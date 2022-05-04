Відправляв голі фото: у Києві чоловік розбещував 13-річну дівчинку

Чоловік кілька місяців через соціальні мережі спілкувався з дівчинкою, щоб схилити її до вступу з ним в інтимний зв'язок

У Києві чоловік розбещував дівчинку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві затримали чоловіка, який розбещував малолітню дівчинку в Мережі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Як стало відомо, з грудня 2021 по квітень 2022 року чоловік через соціальні мережі спілкувався з 13-річною дівчинкою, щоб схилити її до вступу з ним в інтимний зв'язок.

Користуючись малолітнім віком потерпілої, чоловік спілкувався з нею на відверті теми сексуального змісту, надсилав їй порнографічні зображення та пропонував малолітній створити для нього порнографічний контент за грошову винагороду.

Під час обшуків у чоловіка вилучили мобільний телефон, комп'ютер та інші носії інформації, які містять дитячу порнографію.

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Наразі вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Затриманий педофіл у Києві

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Під Херсоном педофіл зґвалтував дитину

На Херсонщині 30-річний чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку. Тепер йому загрожує серйозний термін – 15 років ув'язнення. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

Як стало відомо, у жовтні минулого року в одному із сіл Білозерщини чоловік після того, як його співмешканка вийшла з дому, зґвалтував її неповнолітню доньку. Водночас зловмисник знімав усе це на камеру.

Як пише видання "Новий день", після того, що сталося, дівчинка розповіла все мамі, але та ніяк не відреагувала. Зрештою постраждала дитина звернулася до сестри, яка живе окремо.

Дівчина негайно звернулася до поліції та ґвалтівника затримали. У телефоні чоловіка виявили кадри із дитячою порнографією, які він не встиг викласти у Мережу.

Наразі зловмисник перебуває у СІЗО. Прокурори вимагають максимального покарання – 15 років ув'язнення. Зазначається, що сім'я, в якій сталася НП, не була проблемною і на обліку у соцслужбах не перебувала.

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