Мама ніяк не відреагувала. Під Херсоном педофіл зґвалтував дитину

Наразі зловмисник перебуває у СІЗО. Прокурори вимагають максимального покарання – 15 років в'язниці

На Херсонщині чоловік зґвалтував дівчинку. Фото: колаж "Сьогодні"

На Херсонщині 30-річний чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку. Тепер йому загрожує серйозний термін – 15 років ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

Деталі НП

Як стало відомо, у жовтні минулого року в одному із сіл Білозерщини чоловік після того, як його співмешканка вийшла з дому, зґвалтував її неповнолітню доньку. Водночас зловмисник знімав усе це на камеру.

Як пише видання "Новий день", після того, що сталося, дівчинка розповіла все мамі, але та ніяк не відреагувала. Зрештою постраждала дитина звернулася до сестри, яка живе окремо.

Дівчина негайно звернулася до поліції та ґвалтівника затримали. У телефоні чоловіка виявили кадри із дитячою порнографією, які він не встиг викласти у Мережу.

Що загрожує злочинцеві?

Наразі зловмисник перебуває у СІЗО. Прокурори вимагають максимального покарання – 15 років ув'язнення. Зазначається, що сім'я, в якій сталася НП, не була проблемною і на обліку у соцслужбах не перебувала.

Педофіла затримали поліцейські. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Під Донецьком вітчим зґвалтував 15-річну падчерку

У Дружківці Донецької області у ніч на 19 грудня п'яний чоловік зґвалтував 15-річну падчерку. Правоохоронці затримали злочинця.

Як стало відомо, у ніч на 19 грудня 34-річний судимий чоловік, який скористався тим, що дружина затримується в гостях у своєї подруги, прийшов до кімнати, де спала його 15-річна падчерка, та зґвалтував її.