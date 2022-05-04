Отправлял голые фото: в Киеве мужчина развращал 13-летнюю девочку

Мужчина несколько месяцев через социальные сети общался с девочкой, чтобы склонить ее до вступления с ним в интимную связь

В Киеве мужчина развращал девочку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве задержали мужчину, который развращал малолетнюю девочку в Сети. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Реклама

Подробности

Как стало известно, с декабря 2021 по апрель 2022 мужчина через социальные сети общался с 13-летней девочкой, чтобы склонить ее до вступления с ним в интимную связь.

Пользуясь малолетним возрастом потерпевшей, мужчина общался с ней на откровенные темы сексуального содержания, присылал ей порнографические изображения и предлагал создать для него порнографический контент за денежное вознаграждение.

Во время обысков у мужчины изъяли мобильный телефон, компьютер и другие носители информации, содержащие детскую порнографию.

Реклама

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Задержанный педофил в Киеве

Реклама

Под Херсоном педофил изнасиловал ребенка

В Херсонской области 30-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку. Теперь ему грозит серьезный срок – 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.

Как стало известно, в октябре прошлого года в одном из сел Белозерщины мужчина после того, как его сожительница вышла из дома, изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь. При этом злоумышленник снимал все это на камеру.

Как пишет издание "Новый день", после случившегося девочка рассказала все маме, но та никак не отреагировала. В результате пострадавший ребенок обратился к сестре, которая живет отдельно.

Девушка немедленно обратилась в полицию и насильника задержали. В телефоне мужчины обнаружили кадры с детской порнографией, которые он не успел выложить в Сеть.

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО. Прокуроры требуют максимального наказания – 15 лет лишения свободы. Отмечается, что семья, в которой произошло ЧП, не была проблемной и на учете в соцслужбах не состояла.

Ранее мы писали: