У Києві чоловік побив працівницю фінустанови, бо та відмовила в кредиті

Чоловік вдарив жінку металевим предметом/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві чоловікпобив працівницю фінансової установи після того, як почув відмову у видачі кредиту. Правоохоронці затримали зловмисника.

Про це повідомляє поліція Києва.

Реклама

Деталі

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в кредитній установі на проспекті Броварському невідомий вчинив хуліганські дії. На місце інциденту виїхали правоохоронці та лікарі. Охорона закладу тримала зловмисника до приїзду поліцейських.

"Зловмисником виявився раніше не судимий 45-річний киянин. Чоловіку не сподобалось те, що працівниця установи відмовила йому у видачі кредиту. Тож він дістав металевий предмет, який носив з собою, та декілька разів вдарив ним потерпілу. Жінку госпіталізували у лікарню та згідно з висновком лікарів, вона отримала легкі тілесні ушкодження", — йдеться в повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального порушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Схожий інцидент

У Київській області чоловік жорстоко побив сусідку. Він вважає, що вона змастила його паркан коров'ячим гноєм.

Реклама

Зловмисник вдарив жінку кулаком, а в під час судового засідання заявив, що раніше дружив із сім'єю. Стосунки між сусідами зіпсувалися за останні три роки. За словами нападника, у серпні 2021 року потерпіла і її чоловік нібито закидали його двір і паркан коров'ячим гноєм. Через це він посварився з жінкою і, як розповів, не бив потерпілу.