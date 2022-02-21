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Під Тернополем мати жорстоко побила 14-річного сина – він потрапив у лікарню

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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21 лютого, 15:55
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За попередніми даними, дитина отримала травми внаслідок конфлікту з матір'ю
На Тернопільщині мати побила 14-річного сина. Фото: колаж "Сьогодні"
На Тернопільщині мати побила 14-річного сина. Фото: колаж "Сьогодні"

У Тернопільській області мати побила свого 14-річного сина. Внаслідок цього хлопчика забрали у лікарню з тяжкими травмами.

Про це повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільської області Михайло Джус у Facebook.

Подробиці побиття

Увечері 20 лютого до одного із сіл Тернопільського району приїхала бригада швидкої допомоги до 14-річного пацієнта. За попередніми даними, хлопчик отримав травми внаслідок конфлікту з матір'ю.

Із забійною раною волосяної частини голови, закритою черепно-мозковою травмою, підозрою на струс головного мозку потерпілого хлопчика, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.

У Харкові мати побила чотирирічного сина у прямому ефірі

У Харкові мати побила свого маленького сина у прямому ефірі в Instagram. Наразі дитину госпіталізували до лікарні.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили, як мати б'є свого малолітнього сина та транслює це у прямому ефірі в Instagram.

Поліція встановила особу жінки та склала на неї адміністративний протокол. Крім того, потерпілого хлопчика госпіталізували.

У Telegram-каналі "Типовий Харків" опублікували скриншот моменту побиття хлопчика За словами джерела, це відбувається регулярно. Через це хлопчик у 4 роки погано говорить і постійно кричить на камеру: "Карино, не бий".

Як розповіли в поліції, з матір'ю було проведено профілактичну бесіду про недопущення застосування насильства до малолітньої дитини та складено адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП.

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