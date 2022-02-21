Під Тернополем мати жорстоко побила 14-річного сина – він потрапив у лікарню

У Тернопільській області мати побила свого 14-річного сина. Внаслідок цього хлопчика забрали у лікарню з тяжкими травмами.
Про це повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільської області Михайло Джус у Facebook.
Подробиці побиття
Увечері 20 лютого до одного із сіл Тернопільського району приїхала бригада швидкої допомоги до 14-річного пацієнта. За попередніми даними, хлопчик отримав травми внаслідок конфлікту з матір'ю.
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Із забійною раною волосяної частини голови, закритою черепно-мозковою травмою, підозрою на струс головного мозку потерпілого хлопчика, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.
У Харкові мати побила чотирирічного сина у прямому ефірі
У Харкові мати побила свого маленького сина у прямому ефірі в Instagram. Наразі дитину госпіталізували до лікарні.
Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили, як мати б'є свого малолітнього сина та транслює це у прямому ефірі в Instagram.
Поліція встановила особу жінки та склала на неї адміністративний протокол. Крім того, потерпілого хлопчика госпіталізували.
У Telegram-каналі "Типовий Харків" опублікували скриншот моменту побиття хлопчика За словами джерела, це відбувається регулярно. Через це хлопчик у 4 роки погано говорить і постійно кричить на камеру: "Карино, не бий".
Як розповіли в поліції, з матір'ю було проведено профілактичну бесіду про недопущення застосування насильства до малолітньої дитини та складено адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП.