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СЬОГОДНІ Кримінальні новини

На Київщині чоловік побив жінку: вона намастила його паркан гноєм

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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21 лютого, 21:37
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Суд визнав винним чоловіка та призначив покарання
Чоловік вдарив жінку кулаком/Фото: колаж: "Сьогодні"
Чоловік вдарив жінку кулаком/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Київській області чоловік жорстоко побив сусідку. Він вважає, що вона змастила його паркан коров'ячим гноєм.

Про це повідомляє ТСН.

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Деталі

Чоловік вдарив сусідку кулаком, а в під час судового засідання заявив, що раніше дружив із сім'єю. Стосунки між сусідами зіпсувалися за останні три роки. За словами нападника, у серпні 2021 року потерпіла і її чоловік нібито закидали його двір і паркан коров'ячим гноєм. Через це він посварився з жінкою і, як розповів, не бив потерпілу.

Своєю чергою жінка сказала, що він пасе своїх корів біля її двору і не прибирає за ними. Тому вони "повернули" під паркан чоловіка гній від корів. Після цього підозрюваний побив жінку. Вона зажадала від нього 30 тисяч гривень компенсації.

Що вирішив суд?

Суд вирішив, що чоловік винний за частиною 1 статті 126 КК України та оштрафував на 680 грн. Крім того, він повинен заплатити потерпілій 3 тис. грн моральної компенсації.

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Побиття у Києві

У Києві на Оболоні невідомі жорстоко побили двох жінок похилого віку. Водночас невідомі не грабували їх.

31 січня о 7:00 61-річна жінка йшла на роботу через вулицю Йорданську, 6. Там на неї напали невідомі особи й побили. Це була не єдина жертва, оскільки на цій вулиці у проміжку 10-15 хвилин так само побили ще одну жінку. Вона потрапила до реанімації.

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