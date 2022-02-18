В Луганской области нашли тела 14-летней девушки и парня – детали

В городе Новодружеск Луганской области нашли тела 19-летнего парня и 14-летней девушки. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.
Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай в Facebook.
Полицейскими установлено, что погибшая 14-летняя – ученица одной из школ города.
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Детали
Сегодня, 18 февраля, в полицию Лисичанска поступило сообщение об обнаружении двух тел у дома по ул. Грушевского города Новодружеск.
На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты, криминалисты, кинологи, сотрудники ювенальной превенции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.
Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.
В Киеве возле жилого дома нашли труп
В Киеве на улице Ивана Выговского нашли тело.
По предварительной информации, тело принадлежит девушке. Его обнаружили в поле, недалеко от жилого дома на улице Ивана Выговского, 24в. На месте инцидента работали правоохранительные органы.
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