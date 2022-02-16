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В Киеве возле моста Метро нашли тело иностранца (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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16 февраля, 14:18
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На месте работает полиция и следственно-оперативная группа
В столице погиб 30-летний мужчина
В столице погиб 30-летний мужчина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в Печерском районе полиция обнаружила труп темнокожего мужчины. Инцидент произошел недалеко от моста Метро.

Об этом сообщают "Вартові еспресо" в Facebook.

По информации, мужчину нашли на улице Набережной без одежды.

Самоубийство это или убийство выясняют следователи. Фото: Вартові еспресо/Facebook
Самоубийство это или убийство выясняют следователи. Фото: Вартові еспресо/Facebook

"Обнаженный труп мужчины достали из Днепра. На вид ему около 30 лет. Было ли это самоубийство или, возможно, убийство – выяснят следователи", – говорится в сообщении.

Тело обнаружили возле моста сегодня. Фото: Вартові еспресо
Тело обнаружили возле моста сегодня. Фото: Вартові еспресо

На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которые должны установить подробности трагедии.

Что говорят в полиции

В полиции Печерского района столицы нам подтвердили информацию об обнаружении возле моста Метро трупа темнокожего мужчины. Тело обнаружили возле моста сегодня. В полиции не говорят, где именно находилось тело – в воде или на набережной.

"Полицейские обнаружили труп мужчины – его личность не установлена. Причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы", – сообщили в полиции Печерского района.

В Киеве в реке нашли тело военнослужащего

В полицию Киева обратилась жительница Винницкой области с заявлением об исчезновении ее сына. В начале января он вдруг перестал выходить на связь.

По записям камер видеонаблюдения установили место, где мужчина провожал на поезд своих друзей по службе, а после исчез.

В воде нашли тело 25-летнего парня. По данному факту открыли уголовное производство в связи с умышленным убийством.

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