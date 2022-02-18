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У Луганській області знайшли тіла 14-річної дівчини та хлопця – деталі

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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18 лютого, 11:01
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Поліцейськими встановлено, що загибла 14-річна – учениця однієї зі шкіл міста
На місці події працюють поліцейські
На місці події працюють поліцейські / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Новодружеськ Луганської області знайшли тіла 19-річного хлопця та 14-річної дівчини. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи.

Про це повідомила прессекретар обласної поліції Тетяна Погукай у Facebook.

Поліцейськими встановлено, що загибла 14-річна – учениця однієї зі шкіл міста.

Деталі

Сьогодні, 18 лютого, до поліції Лисичанська надійшло повідомлення про виявлення двох тіл біля будинку на вул. Грушевського міста Новодружеськ.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи, експерти, криміналісти, кінологи, працівники ювенальної превенції, які встановлюють всі обставини події.

Тіла направлені на проведення судово-медичної експертизи.

У Києві біля житлового будинку знайшли труп

У Києві на вулиці Івана Виговського знайшли тіло.

За попередньою інформацією, тіло належить дівчині. Його виявили у полі, неподалік житлового будинку на вулиці Івана Виговського, 24в. На місці інциденту працювали правоохоронці.

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