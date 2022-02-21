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СЕГОДНЯ Криминальные новости

В Киевской области мужчина избил женщину: она намазала его забор навозом

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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21 февраля, 21:37
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Суд признал виновным мужчину и назначил наказание
Мужчина ударил женщину кулаком/Фото: коллаж: "Сегодня"
Мужчина ударил женщину кулаком/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киевской области мужчина жестоко избил соседку. Он считает, что она смазала его забор коровьим навозом.

Про это сообщает ТСН.

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Подробности

Мужчина ударил соседку кулаком, а во время судебного заседания заявил, что раньше дружил с семьей. Отношения между соседями испортились за последние три года. По словам нападавшего, в августе 2021 года потерпевшая и ее муж якобы забросали его двор и забор коровьим навозом. Из-за этого он поссорился с женщиной и, как рассказал, не бил потерпевшую.

В свою очередь женщина сказала, что он пасет своих коров у ее двора и не убирает за ними. Поэтому они "вернули" под забор мужчины навоз от коров. После этого подозреваемый избил женщину. Она потребовала от него 30 тысяч гривен компенсации.

Что решил суд?

Суд решил, что мужчина виновен по части 1 статьи 126 УК и оштрафовал на 680 грн. Кроме того, он должен заплатить потерпевшей 3 тыс. грн моральной компенсации.

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Избиение в Киеве

В Киеве на Оболони неизвестны жестоко избили двух пожилых женщин. В то же время, неизвестные не грабили их.

31 января в 7:00 61-летняя женщина шла на работу через улицу Иорданскую, 6. Там на нее напали неизвестные и избили. Это была не единственная жертва, поскольку на этой улице в промежутке 10-15 минут также избили еще одну женщину. Она попала в реанимацию.

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