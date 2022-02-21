Под Тернополем мать жестоко избила 14-летнего сына – он попал в больницу

По предварительным данным, ребенок получил травмы в результате конфликта с матерью

В Тернопольской области мать избила 14-летнего сына. Фото: коллаж "Сегодня"

В Тернопольской область мать избила своего 14-летнего сына. В результате мальчика забрали в больницу с тяжелыми травмами.

Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольской области Михаил Джус в Facebook.

Подробности избиения

Вечером 20 февраля в одно из сел Тернопольского района приехала бригада скорой помощи к 14-летнему пациенту. По предварительным данным, мальчик получил травмы в результате конфликта с матерью.

С ушибленной раной волосистой части головы, закрытой черепно-мозговой травмой, подозрением на сотрясение головного мозга пострадавший мальчик, после оказанной медицинской помощи, госпитализирован в областную детскую больницу.

В Харькове мать избила четырехлетнего сына в прямом эфире

В Харькове мать избила своего маленького сына в прямом эфире в Instagram. На данный момент ребенка госпитализировали в больницу.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили, как мать бьет своего малолетнего сына и транслирует это в прямом эфире в Instagram.