Под Тернополем мать жестоко избила 14-летнего сына – он попал в больницу

В Тернопольской область мать избила своего 14-летнего сына. В результате мальчика забрали в больницу с тяжелыми травмами.
Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольской области Михаил Джус в Facebook.
Подробности избиения
Вечером 20 февраля в одно из сел Тернопольского района приехала бригада скорой помощи к 14-летнему пациенту. По предварительным данным, мальчик получил травмы в результате конфликта с матерью.
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С ушибленной раной волосистой части головы, закрытой черепно-мозговой травмой, подозрением на сотрясение головного мозга пострадавший мальчик, после оказанной медицинской помощи, госпитализирован в областную детскую больницу.
В Харькове мать избила четырехлетнего сына в прямом эфире
В Харькове мать избила своего маленького сына в прямом эфире в Instagram. На данный момент ребенка госпитализировали в больницу.
Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили, как мать бьет своего малолетнего сына и транслирует это в прямом эфире в Instagram.
Полиция установила личность женщины и составила на нее административный протокол. Кроме того, потерпевшего мальчика госпитализировали.
В Telegram-канале "Типичный Харьков" опубликовали скриншот момента избиения мальчика. По словам источника, это происходит регулярно. Из-за этого мальчик в 4 года плохо говорит и постоянно кричит на камеру: "Карина, не бей".
Как рассказали в полиции, с матерью была проведена профилактическая беседа о недопущении применения насилия к малолетнему ребенку и составлен административный протокол по ст. 173-2 КУоАП.