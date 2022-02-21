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СЕГОДНЯ Криминальные новости

Под Тернополем мать жестоко избила 14-летнего сына – он попал в больницу

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 февраля, 15:55
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По предварительным данным, ребенок получил травмы в результате конфликта с матерью
В Тернопольской области мать избила 14-летнего сына. Фото: коллаж "Сегодня"
В Тернопольской области мать избила 14-летнего сына. Фото: коллаж "Сегодня"

В Тернопольской область мать избила своего 14-летнего сына. В результате мальчика забрали в больницу с тяжелыми травмами.

Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольской области Михаил Джус в Facebook.

Подробности избиения

Вечером 20 февраля в одно из сел Тернопольского района приехала бригада скорой помощи к 14-летнему пациенту. По предварительным данным, мальчик получил травмы в результате конфликта с матерью.

С ушибленной раной волосистой части головы, закрытой черепно-мозговой травмой, подозрением на сотрясение головного мозга пострадавший мальчик, после оказанной медицинской помощи, госпитализирован в областную детскую больницу.

В Харькове мать избила четырехлетнего сына в прямом эфире

В Харькове мать избила своего маленького сына в прямом эфире в Instagram. На данный момент ребенка госпитализировали в больницу.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили, как мать бьет своего малолетнего сына и транслирует это в прямом эфире в Instagram.

Полиция установила личность женщины и составила на нее административный протокол. Кроме того, потерпевшего мальчика госпитализировали.

В Telegram-канале "Типичный Харьков" опубликовали скриншот момента избиения мальчика. По словам источника, это происходит регулярно. Из-за этого мальчик в 4 года плохо говорит и постоянно кричит на камеру: "Карина, не бей".

Как рассказали в полиции, с матерью была проведена профилактическая беседа о недопущении применения насилия к малолетнему ребенку и составлен административный протокол по ст. 173-2 КУоАП.

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