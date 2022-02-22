В Киеве мужчина избил работницу финучреждения, потому что та отказала в кредите

Правоохранители задержали злоумышленника и объявили ему о подозрении

Мужчина ударил женщину металлическим предметом/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киеве мужчина избил работницу финансового учреждения после того, как услышал отказ в выдаче кредита. Правоохранители задержали злоумышленника.

Об этом сообщает полиция Киева

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В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что в кредитном учреждении на Броварском проспекте неизвестный совершил хулиганские действия. На место инцидента выехали правоохранители и врачи. Охрана заведения держала злоумышленника до приезда полицейских.

"Злоумышленником оказался ранее не судимый 45-летний киевлянин. Мужчине не понравилось то, что работница учреждения отказала ему в выдаче кредита. Поэтому он достал металлический предмет, который носил с собой, и несколько раз ударил им потерпевшую. Женщину госпитализировали в больницу и согласно заключению врачей, она получила легкие телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Похожий инцидент

В Киевской области мужчина жестоко избил соседку. Он считает, что она смазала его забор коровьим навозом.

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Мужчина ударил соседку кулаком, а во время судебного заседания заявил, что раньше дружил с семьей. Отношения между соседями испортились за последние три года. По словам нападавшего, в августе 2021 года потерпевшая и ее муж якобы забросали его двор и забор коровьим навозом. Из-за этого он поссорился с женщиной и, как рассказал, не бил потерпевшую.