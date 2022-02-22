Во Львове школьница бросилась под поезд – детали трагедии

Девочка бросилась под поезд. Фото: коллаж "Сегодня"
Во вторник, 22 февраля, во Львове на школьницу наехал поезд. Предварительная причина – самоубийство.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.
Подробности трагедии
В полицию поступило сообщение от машиниста пассажирского поезда "Черновцы-Львов" о том, что около 10 утра на железнодорожном переезде в районе Сыхово под колеса поезда бросилась девушка, которая от полученных травм скончалась.
Правоохранители установили личность погибшей. Ею оказалась 14-летняя ученица одной из львовских школ.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства смерти девочки.
В Одессе женщина прыгнула под поезд и оставила записку
Во вторник, 15 февраля, в Одессе на Слободке женщина покончила жизнь самоубийством – она бросилась под поезд.
Как стало известно, женщина бросилась под поезд и от полученных травм скончалась на месте. Кроме того, погибшая оставила предсмертную записку, в которой указала, что "загнала себя в тупик и не видит смысла жить".
"Это мой позор. Попробуй жить без него. Я любила тебя, как могла. Моя безответственность всему виной", – сказано в записке.
Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства ЧП.