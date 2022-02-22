У Львові школярка кинулася під потяг – деталі трагедії

Дівчинка кинулася під поїзд. Фото: колаж "Сьогодні"
У вівторок, 22 лютого, у Львові на школярку наїхав потяг. Попередня причина – самогубство.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.
Подробиці трагедії
У поліцію надійшло повідомлення від машиніста пасажирського потягу "Чернівці-Львів" про те, що близько 10-ї ранку на залізничному переїзді в районі Сихова під колеса потягу кинулася дівчина, яка від отриманих травм померла.
Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилася 14-річна учениця однієї зі львівських шкіл.
Наразі поліцейські встановлюють обставини смерті дівчинки.
В Одесі жінка стрибнула під потяг та залишила записку
У вівторок, 15 лютого, в Одесі на Слобідці жінка наклала на себе руки – вона кинулася під потяг.
Як стало відомо, жінка кинулася під потяг і від отриманих травм померла на місці. До того ж, загибла залишила передсмертну записку, в якій вказала, що "загнала себе у безвихідь і не бачить сенсу жити".
"Це моя ганьба. Спробуй жити без нього. Я кохала тебе, як могла. Моя безвідповідальність усьому виною", – сказано в записці.
Наразі правоохоронці з'ясовуватимуть всі обставини НП.