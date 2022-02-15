"Я любила тебя как могла". В Одессе женщина прыгнула под поезд и оставила записку

Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства ЧП

В Одессе поезд сбил женщину. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 15 февраля, в Одессе на Слободке женщина покончила жизнь самоубийством – она бросилась под поезд.

Об этом сообщили в Telegram-канале XYdessa.

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Что известно?

Как стало известно, женщина бросилась под поезд и от полученных травм скончалась на месте. Кроме того, погибшая оставила предсмертную записку, в которой указала, что "загнала себя в тупик и не видит смысла жить".

"Это мой позор. Попробуй жить без него. Я любила тебя, как могла. Моя безответственность всему виной", – сказано в записке.

Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства ЧП.

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Женщина в Одессе покончила с собой

В Одессе женщина бросилась под поезд

На станции Слободской в Одессе женщина бросилась под поезд. По предварительной информации, ей отрезало обе ноги.

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На место происшествия прибыли врачи, которые оказали первичную медицинскую помощь и госпитализировали женщину.

Детали происшествия будет выяснять следствие.

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