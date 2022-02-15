"Я кохала тебе як могла". В Одесі жінка стрибнула під потяг та залишила записку

У вівторок, 15 лютого, в Одесі на Слобідці жінка наклала на себе руки – вона кинулася під поїзд.
Про це повідомили у Telegram-каналі XYdessa.
Що відомо?
Як стало відомо, жінка кинулася під потяг і від отриманих травм померла на місці. Крім того, загибла залишила передсмертну записку, в якій вказала, що "загнала себе у безвихідь і не бачить сенсу жити".
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"Це моя ганьба. Спробуй жити без нього. Я кохала тебе, як могла. Моя безвідповідальність усьому виною", – сказано у записці.
Наразі правоохоронці з'ясовуватимуть всі обставини НП.
Жінка в Одесі наклала на себе руки
В Одесі жінка кинулася під потяг
На станції Слобідської в Одесі жінка кинулась під поїзд. За попередньою інформацією, їй відрізало обидві ноги.
На місце події прибули лікарі, які надали первинну медичну допомогу та госпіталізували жінку.
Деталі пригоди з'ясовуватиме слідство.