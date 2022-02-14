Під час сну. Під Рівним пенсіонер спалив свого племінника

Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до опікового відділення лікарні, де він за кілька днів помер

На Рівненщині чоловік спалив родича. Фото: колаж "Сьогодні"

На Рівненщині 70-річний житель села Оженін жорстоко розправився зі своїм племінником. Наразі зловмиснику загрожує серйозний термін.

Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури.

Подробиці трагедії

Як стало відомо, між пенсіонером та його 31-річним племінником постійно виникали сварки, бо, на думку дядька, той не допомагав йому по господарству та зловживав алкоголем.

1 вересня минулого року нетверезий пенсіонер узяв каністру з бензином і вилив її на племінника, який спав у кімнаті будинку, і підпалив його.

Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до опікового відділення лікарні, де він за кілька днів помер.

Що загрожує зловмиснику?

Наразі злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

На Вінниччині чоловік живцем спалив родича

На Вінниччині поліція затримала зловмисника, який живцем спалив у будинку родича. Про це сайту "Сегодня" повідомили у пресслужбі поліції Вінницької області.

Спочатку в селі Дубовець Немирівської територіальної громади стало відомо про пожежу. Коли рятувальники загасили вогонь, у кімнаті на ліжку знайшли мертвим 56-річного господаря-інваліда.

За даними правоохоронців, у цьому будинку відпочивала компанія із кількох людей.

"Коли всі розійшлися, між 25-річним чоловіком та його 56-річним родичем-інвалідом виник конфлікт. За попередньою інформацією, старший чоловік матюки ображав молодшого. Останній дочекався, коли родич засне, облив його бензином і підпалив", – повідомили в поліції.

Злочин зловмисник намагався видати за нещасний випадок, але його викрили. У будинку знайшли каністру з-під пального біля ліжка загиблого. Раніше порушника притягали до відповідальності. На цей раз чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

Раніше ми писали: