Кримінал
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Кримінальні новини

Під час сну. Під Рівним пенсіонер спалив свого племінника

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 лютого, 21:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до опікового відділення лікарні, де він за кілька днів помер
На Рівненщині чоловік спалив родича. Фото: колаж "Сьогодні"
На Рівненщині чоловік спалив родича. Фото: колаж "Сьогодні"

На Рівненщині 70-річний житель села Оженін жорстоко розправився зі своїм племінником. Наразі зловмиснику загрожує серйозний термін.

Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури.

Подробиці трагедії

Як стало відомо, між пенсіонером та його 31-річним племінником постійно виникали сварки, бо, на думку дядька, той не допомагав йому по господарству та зловживав алкоголем.

1 вересня минулого року нетверезий пенсіонер узяв каністру з бензином і вилив її на племінника, який спав у кімнаті будинку, і підпалив його.

Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до опікового відділення лікарні, де він за кілька днів помер.

Що загрожує зловмиснику?

Наразі злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

На Вінниччині чоловік живцем спалив родича

На Вінниччині поліція затримала зловмисника, який живцем спалив у будинку родича. Про це сайту "Сегодня" повідомили у пресслужбі поліції Вінницької області.

Спочатку в селі Дубовець Немирівської територіальної громади стало відомо про пожежу. Коли рятувальники загасили вогонь, у кімнаті на ліжку знайшли мертвим 56-річного господаря-інваліда.

За даними правоохоронців, у цьому будинку відпочивала компанія із кількох людей.

"Коли всі розійшлися, між 25-річним чоловіком та його 56-річним родичем-інвалідом виник конфлікт. За попередньою інформацією, старший чоловік матюки ображав молодшого. Останній дочекався, коли родич засне, облив його бензином і підпалив", – повідомили в поліції.

Злочин зловмисник намагався видати за нещасний випадок, але його викрили. У будинку знайшли каністру з-під пального біля ліжка загиблого. Раніше порушника притягали до відповідальності. На цей раз чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Кримінал
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти