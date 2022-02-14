Во время сна. Под Ровно пенсионер сжег своего племянника

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в ожоговое отделение больницы, где он через несколько дней скончался

В Ровенской области мужчина сжег родственника. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ровенской области 70-летний житель села Оженин жестоко расправился со своим племянником. Теперь злоумышленнику грозит серьезный срок.

Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской областной прокуратуры.

Подробности трагедии

Как стало известно, между пенсионером и его 31-летним племянником постоянно возникали ссоры, потому что, по мнению дяди, тот не помогал ему по хозяйству и злоупотреблял алкоголем.

1 сентября прошлого года нетрезвый пенсионер взял канистру с бензином и вылил ее на племянника, который в это время спал в комнате дома, и поджег его.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в ожоговое отделение больницы, где он через несколько дней скончался.

Что грозит злоумышленнику?

Теперь преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В Винницкой области мужчина заживо сжег родственника

В Винницкой области полиция задержала злоумышленника, который заживо сжег в доме родственника. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Изначально в селе Дубовец Немировской территориальной громады стало известно о пожаре. Когда спасатели потушили огонь, в комнате на кровати нашли мертвым 56-летнего хозяина-инвалида.

По данным правоохранителей, в этом доме отдыхала компания из нескольких человек.

"Когда все разошлись, между 25-летним мужчиной и его 56-летним родственником-инвалидом возник конфликт. По предварительной информации, старший мужчина матерным словом оскорбил младшего. Последний дождался, когда родственник уснет, облил его бензином и поджег", – сообщили в полиции.

Преступление злоумышленник пытался выдать за несчастный случай, но его разоблачили. В доме нашли канистру из-под горючего у постели погибшего. Ранее нарушителя привлекали к ответственности. В этот раз мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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