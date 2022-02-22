Кримінал
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Кримінальні новини

У Львові школярка кинулася під потяг – деталі трагедії

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 лютого, 15:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дівчинці було лише 14 років. Наразі поліцейські встановлюють обставини смерті
Дівчинка кинулася під поїзд. Фото: колаж "Сьогодні"
Дівчинка кинулася під поїзд. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 22 лютого, у Львові на школярку наїхав потяг. Попередня причина – самогубство.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

Реклама

Подробиці трагедії

У поліцію надійшло повідомлення від машиніста пасажирського потягу "Чернівці-Львів" про те, що близько 10-ї ранку на залізничному переїзді в районі Сихова під колеса потягу кинулася дівчина, яка від отриманих травм померла.

Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилася 14-річна учениця однієї зі львівських шкіл.

Наразі поліцейські встановлюють обставини смерті дівчинки.

Реклама

В Одесі жінка стрибнула під потяг та залишила записку

У вівторок, 15 лютого, в Одесі на Слобідці жінка наклала на себе руки – вона кинулася під потяг.

Як стало відомо, жінка кинулася під потяг і від отриманих травм померла на місці. До того ж, загибла залишила передсмертну записку, в якій вказала, що "загнала себе у безвихідь і не бачить сенсу жити".

"Це моя ганьба. Спробуй жити без нього. Я кохала тебе, як могла. Моя безвідповідальність усьому виною", – сказано в записці.

Наразі правоохоронці з'ясовуватимуть всі обставини НП.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

186 356

захворіло за тиждень в Україні

-19%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.34

Російський рубль (₽)

0.3738

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
22 лютого. Стів Ірвін. Рівно 60 років від дня народження австралійського натураліста і тележурналіста – мисливця за крокодилами...
Історія дня - за хвилину

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Кримінал
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти