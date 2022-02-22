У Львові школярка кинулася під потяг – деталі трагедії

Дівчинці було лише 14 років. Наразі поліцейські встановлюють обставини смерті

Дівчинка кинулася під поїзд. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 22 лютого, у Львові на школярку наїхав потяг. Попередня причина – самогубство.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

Реклама

Подробиці трагедії

У поліцію надійшло повідомлення від машиніста пасажирського потягу "Чернівці-Львів" про те, що близько 10-ї ранку на залізничному переїзді в районі Сихова під колеса потягу кинулася дівчина, яка від отриманих травм померла.

Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилася 14-річна учениця однієї зі львівських шкіл.

Наразі поліцейські встановлюють обставини смерті дівчинки.

Реклама

В Одесі жінка стрибнула під потяг та залишила записку

У вівторок, 15 лютого, в Одесі на Слобідці жінка наклала на себе руки – вона кинулася під потяг.

Як стало відомо, жінка кинулася під потяг і від отриманих травм померла на місці. До того ж, загибла залишила передсмертну записку, в якій вказала, що "загнала себе у безвихідь і не бачить сенсу жити".