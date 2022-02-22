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СЕГОДНЯ Криминальные новости

Во Львове школьница бросилась под поезд – детали трагедии

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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22 февраля, 15:12
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Девочке было всего 14 лет. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства смерти
Девочка бросилась под поезд. Фото: коллаж "Сегодня"
Девочка бросилась под поезд. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 22 февраля, во Львове на школьницу наехал поезд. Предварительная причина – самоубийство.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

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Подробности трагедии

В полицию поступило сообщение от машиниста пассажирского поезда "Черновцы-Львов" о том, что около 10 утра на железнодорожном переезде в районе Сыхово под колеса поезда бросилась девушка, которая от полученных травм скончалась.

Правоохранители установили личность погибшей. Ею оказалась 14-летняя ученица одной из львовских школ.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства смерти девочки.

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В Одессе женщина прыгнула под поезд и оставила записку

Во вторник, 15 февраля, в Одессе на Слободке женщина покончила жизнь самоубийством – она бросилась под поезд.

Как стало известно, женщина бросилась под поезд и от полученных травм скончалась на месте. Кроме того, погибшая оставила предсмертную записку, в которой указала, что "загнала себя в тупик и не видит смысла жить".

"Это мой позор. Попробуй жить без него. Я любила тебя, как могла. Моя безответственность всему виной", – сказано в записке.

Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства ЧП.

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