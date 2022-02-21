У Миколаєві зґвалтували підлітка: підозрюють військового та копа

Обох фігурантів справи затримано. Найближчим часом їм повідомлять про підозру

На Миколаївщині зґвалтували 16-річну дівчинку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаївській області затримали військового та поліцейського, яких підозрюють у зґвалтуванні 16-річної дівчинки. Зловмисникам загрожує серйозний срок.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.

Деталі НП

У поліцію надійшло повідомлення від неповнолітньої мешканки Миколаївської області про те, що її зґвалтували.

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За попередньою інформацією, у Миколаєві на орендованій квартирі військовослужбовця, з яким дівчина познайомилася в Мережі, вони разом із його товаришем-поліцейським відпочивали та розпивали алкоголь. Коли дівчина хотіла піти, її не відпустили і, застосувавши силу, військовий зґвалтував її.

Потерпіла стверджує, що поліцейський також мав намір це зробити, тому ця інформація ретельно перевірятиметься під час розслідування.

Зловмисників затримали

Обох фігурантів справи затримано. Найближчим часом їм повідомлять про підозру. Поліцейському та військовослужбовцю загрожує термін до 12 років ув'язнення.

В Одесі копа підозрюють у зґвалтуванні дівчинки

В Одесі поліцейського підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Як повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, постраждала познайомилася з інспектором в кінці січня 2020 року після того, як до поліції звернулася її мати із заявою про зникнення доньки після чергового конфлікту.

"11 лютого підозрюваний, який на той час працював на посаді інспектора сектору ювенальної превенції, змусив неповнолітню поїхати до нього додому, де зґвалтував її, а потім відвіз на місце зупинки громадського транспорту", – повідомили в ДБР.