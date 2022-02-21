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СЕГОДНЯ Криминальные новости

В Николаеве изнасиловали подростка: подозревают военного и копа

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 февраля, 09:00
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Оба фигуранта дела задержаны. В ближайшее время им сообщат о подозрении
В Николаевской области изнасиловали 16-летнюю девочку. Фото: коллаж "Сегодня"
В Николаевской области изнасиловали 16-летнюю девочку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаевской области задержали военного и полицейского, которых подозревают в изнасиловании 16-летней девочки. Злоумышленникам грозит серьезный срок.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Подробности ЧП

В полицию поступило сообщение от несовершеннолетней жительницы Николаевской области о том, что ее изнасиловали.

По предварительной информации, в Николаеве на съемной квартире военнослужащего, с которым девушка познакомилась в Сети, они вместе с его товарищем-полицейским отдыхали и распивали алкоголь. Когда девушка хотела уйти, ее не отпустили и, применив силу, военный изнасиловал ее.

Потерпевшая утверждает, что полицейский также намеревался это сделать, поэтому эта информация будет тщательно проверяться в ходе расследования.

Злоумышленников задержали

Оба фигуранта дела задержаны. В ближайшее время им сообщат о подозрении. Полицейскому и военнослужащему грозит срок до 12 лет тюрьмы.

В Одессе копа подозревают в изнасиловании девочки

В Одессе полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, пострадавшая познакомилась с инспектором в конце января 2020 года после того, как в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта.

"11 февраля подозреваемый, который в то время работал на должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта", - сообщили в ГБР.

Спустя несколько дней девушка сообщила об этом своему учителю, который убедил ее обратиться в полицию.

Правоохранители сообщили о подозрении в изнасиловании инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции в Одессе.

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