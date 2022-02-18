Кримінал
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Кримінальні новини

У метро Києва поскандалили пасажири: один погрожував зброєю

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 01:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Правоохоронці затримали чоловіків, між якими спалахнув конфлікт
Правоохоронці з'ясовують обставини події/Фото: колаж: "Сьогодні"
Правоохоронці з'ясовують обставини події/Фото: колаж: "Сьогодні"

У метро Києва спалахнув конфлікт між пасажирами. Один з чоловіків погрожував зброєю.

Про це повідомляє поліція Києва.

Реклама

Деталі

Інцидент стався 17 лютого. До правоохоронців столиці від чергової на станції метро "Харківська" надійшло повідомлення про те, що між двома пасажирами виник конфлікт і в одного із них є зброя. На місце прибув наряд управління поліції в метрополітені.

Поліцейські відібрали зброю у фігуранта та затримали обох чоловіків. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі слідчі з’ясовують обставини події, опитують свідків та очевидців інциденту.

Схожий випадок

У Києві на вулиці Нижньоключова (Солом'янський район) чоловік погрожував пістолетом охороні житлового комплексу. Крім того, під "роздачу" потрапила ще й дівчина, яка проходила повз нього.

Реклама

"Чоловік дістав попередньо стартовий пістолет і зробив кілька пострілів. Його затримали. Ніхто з людей не постраждав. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовуватимуть обставини та причини конфлікту", – розповіли нам у поліції Солом'янського району.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

215 519

захворіло за тиждень в Україні

-14%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.3

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
18 лютого. Мейс Джеймс-Ернест. Рівно 70 років тому народився історик, політолог, публіцист, автор терміну Голодомор, громадський діяч...
Історія дня - за хвилину

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Кримінал
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти