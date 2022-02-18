В метро Киева поскандалили пассажиры: один угрожал оружием

В метро Киева вспыхнул конфликт между пассажирами. Один из мужчин угрожал оружием.
Про это сообщает полиция Киева
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Инцидент произошел 17 февраля. В полицию столицы от дежурной на станции метро "Харьковская" поступило сообщение о том, что между двумя пассажирами возник конфликт и у одного из них есть оружие. На место прибыл наряд управления полиции в метрополитене.
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Полицейские отобрали оружие у фигуранта и задержали обоих мужчин. В результате инцидента никто не пострадал. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев инцидента.
Похожий случай
В Киеве на улице Нижнеключевая (Соломенский район) мужчина угрожал пистолетом охране жилого комплекса. Кроме того, под "раздачу" попала еще и проходившая мимо девушка.
"Мужчина достал предварительно стартовый пистолет и сделал несколько выстрелов. Его задержали. Никто из людей не пострадал. На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители будут выяснять обстоятельства и причины конфликта", – рассказали нам в полиции Соломенского района.