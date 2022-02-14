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У Києві чоловік стріляв із рогатки по Офісу президента – пошкоджені вікна

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 лютого, 20:39
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Зловмисника доправили до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку
У столиці стріляли в Офіс президента. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці стріляли в Офіс президента. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 14 лютого, у Києві чоловік пошкодив вікна у будівлі Офісу президента. В результаті поліцейські зловили зловмисника.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

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Деталі

Співробітники поліції затримали 32-річного киянина, який металевими кульками з рогатки стріляв по вікнах Офісу президента. В результаті пошкоджено скло двох вікон адмінбудівлі.

Зловмисника доправили до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку. На місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.

В офіс банку в Одесі стріляли із гранатомета

У 2016 році в Одесі зловмисники обстріляли із гранатомету будівлю банку "Південний".

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"Відстріляний тубус від гранатомета знайшли в кущах через дорогу від будівлі: мабуть, стрілець або стрільці просто викинули його, залишивши правоохоронцям важливий доказ", – написало видання "Таймер".

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