У Києві чоловік стріляв із рогатки по Офісу президента – пошкоджені вікна

У понеділок, 14 лютого, у Києві чоловік пошкодив вікна у будівлі Офісу президента. В результаті поліцейські зловили зловмисника.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.
Деталі
Співробітники поліції затримали 32-річного киянина, який металевими кульками з рогатки стріляв по вікнах Офісу президента. В результаті пошкоджено скло двох вікон адмінбудівлі.
Далі по темі
Зловмисника доправили до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку. На місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.
В офіс банку в Одесі стріляли із гранатомета
У 2016 році в Одесі зловмисники обстріляли із гранатомету будівлю банку "Південний".
"Відстріляний тубус від гранатомета знайшли в кущах через дорогу від будівлі: мабуть, стрілець або стрільці просто викинули його, залишивши правоохоронцям важливий доказ", – написало видання "Таймер".
Раніше ми писали:
"Ганґстеру", який відкрив стрілянину в Києві, вручили підозру: як покарають
На Рівненщині СБУшники відкрили вогонь по копачах бурштину – багато поранених (відео)
Під Донецьком влаштували стрілянину в кафе: є загиблі та поранені
Кривава стрілянина на "Південмаші" у Дніпрі. Адвокати Рябчука розповідають деталі справи.