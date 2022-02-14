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СЕГОДНЯ Криминальные новости

В Киеве мужчина стрелял из рогатки по Офису президента – повреждены окна

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 февраля, 20:39
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Злоумышленника доставили в районное управление полиции для установления мотивов поступка
В столице стреляли в Офис президента. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице стреляли в Офис президента. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 14 февраля, в Киеве мужчина повредил окна в здании Офиса президента. В результате полицейские поймали злоумышленника.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

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Сотрудники полиции задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса президента. В результате повреждены стекла двух окон админздания.

Злоумышленника доставили в районное управление полиции для установления мотивов поступка. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

В офис банка в Одессе стреляли из гранатомета

В 2016 году в Одессе злоумышленники обстреляли из гранатомета здание банка "Південний".

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"Отстрелянный тубус от гранатомета нашли в кустах через дорогу от здания: по всей видимости, стрелок или стрелки попросту выбросили его, оставив правоохранителям важную улику", – написало издание "Таймер".

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