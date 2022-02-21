У Дніпрі в моторошну ДТП потрапили автобус та легковик – є жертва (фото)

У понеділок, 21 лютого, у Дніпрі сталася ДТП за участю легкового автомобіля та автобуса. Внаслідок аварії постраждав чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Деталі ДТП
Як з'ясувалося, зіткнулися легковий автомобіль Kia K5 та автобус. Внаслідок цього водія машини затиснуло у транспортному засобі.
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Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту дістали потерпілого водія з понівеченої автівки. Чоловіка передали медикам для подальшої госпіталізації у лікарню.
До надання допомоги було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС України у Дніпропетровській області.
Автобус зіштовхнувся з легковим авто. Фото: ДСНС України
Під Дніпром автобус із пасажирами потрапив у смертельну ДТП
На дорозі між селами Піщанка та Новоселівка у Дніпропетровському районі сталася ДТП – зіткнулися ВАЗ та рейсовий автобус "Еталон". В результаті є загиблий та постраждалі.
У ДТП потрапив автобус, який прямував за маршрутом "Новомосковськ – Знаменівка". Він зіткнувся із ВАЗ. Обидва транспортні засоби внаслідок ДТП спалахнули.
У салоні автобуса перебували водій та 10 пасажирів.
Водій ВАЗ загинув, швидка також забрала з місця ДТП двох потерпілих, один із яких – дитина.
Пасажири встигли вийти до того, як вогонь поширився на весь автобус.