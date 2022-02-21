В понедельник, 21 февраля, в Днепре произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате аварии пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Подробности ДТП Как выяснилось, столкнулись легковой автомобиль Kia K5 и автобус. В результате водителя машины зажало в транспортном средстве. Спасатели с помощью гидравлического инструмента достали пострадавшего водителя из изуродованного автомобиля. Мужчину передали медикам для дальнейшей госпитализации в больницу. К оказанию помощи были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Автобус столкнулся с легковым авто. Фото: ГСЧС Украины Под Днепром автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП На дороге между селами Песчанка и Новоселовка в Днепропетровском районе произошло ДТП – столкнулись ВАЗ и рейсовый автобус "Эталон". В результате есть погибший и пострадавшие. В ДТП попал автобус, который следовал по маршруту "Новомосковск – Знаменовка". Он столкнулся с ВАЗ. Оба транспортных средства в результате ДТП загорелись. В салоне автобуса находились водитель и 10 пассажиров. Водитель ВАЗ погиб, скорая также забрала с места ДТП двоих пострадавших, один из которых – ребенок. Пассажиры автобуса успели выйти до того, как огонь распространился на весь автобус. Ранее мы писали: В Днепре на автобус с пассажирами упал столб – есть ли жертвы (фото) Повылетали стекла: в Днепре в маршрутку с пассажирами влетела фура – есть жертва (фото, видео)