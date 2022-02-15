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Вбивство кримінального авторитету в Яремчі: кілера все ще шукають – ексклюзив

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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15 лютого, 11:36
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До приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий та розстріляв пацієнта
В області проводиться спеціальна поліцейська операція
В області проводиться спеціальна поліцейська операція / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція Івано-Франківської області продовжує розшукувати кілера, котрий кількома пострілами з пістолета вчора ввечері вбив пацієнта стоматології в Яремче.

"Після розстрілу зловмисник втік, а 42-річний пацієнт помер у лікарні", – повідомила прес-служба облполіції.

За даними місцевих ЗМІ, загиблим є місцевий кримінальний авторитет на прізвисько Сухий.

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За неофіційною інформацією, Сухий неодноразово фігурував у місцевих кримінальних зведеннях. Наприклад, був поранений у 2017 році, коли сталася стрілянина в одному з ресторанів. Також його ім'я пов'язують із рейдерськими захопленнями.

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку у 2000 році, після чого розпочався зворотний процес, який тривав до 2009-го, коли українська економіка увійшла до глобальної фінансової кризи.

Починаючи з 2017 року в Україні продовжується покращення криміногенної ситуації, попередні дані статистики злочинності у 2020 році є найкращими за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочину, то 2020 року – 335 000, їх вбивств – 1326.

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