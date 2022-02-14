В Яремче кілер застрелив чоловіка на прийомі у стоматолога

Правоохоронні органи розшукують вбивцю

Після злочину кілер втік/Фото: колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 14 лютого, у місті Яремче Івано-Франківської області убили чоловіка. Інцидент стався прямо під час прийому в стоматолога.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

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Деталі

О 18:45 до правоохоронців звернувся лікар-стоматолог. Він повідомив, що до приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий та розстріляв пацієнта. Після злочину кілер втік.

Потерпілий загинув під час надання медичної допомоги. На місці інциденту працюють слідчі та кінологи. Поліція розшукує винуватця інциденту.

"В області проводиться спеціальна поліцейська операція. На пошуки підозрюваного залучені всі оперативні служби та наряди поліції", — йдеться у повідомленні.

Кого вбили?

Як пише місцеве видання "Курс", вбитим є "відомий у кримінальних колах" Ігор Д. на прізвисько "Сухий".

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Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні покращується криміногенна ситуація, попередня статистика злочинності у 2020 році найнижча за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.

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