Під Львовом п'яний вчитель чіплявся до школярки і почав її цькувати

Мама учениці написала заяву до поліції. Директор школи поки що ніяк не відреагував на ситуацію

На Львівщині вчитель чіплявся до учениці. Фото: колаж "Сьогодні"

На Львівщині стався неприємний інцидент – вчитель чіплявся до школярки. Після цього педагог налаштував решту учнів проти дівчинки.

Про це повідомила мама школярки Олена Крамаренко на сторінці у Facebook.

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Подробиці скандалу

12 лютого мама учениці відпустила її разом з класом та вчителем до Карпат. Дівчинка зовсім нещодавно перейшла до нової школи – після Нового року.

Мама школярки перед цим поговорила з учителем, який сказав, що все буде гаразд. За словами жінки, пізніше з'ясувалося, що педагог у Карпатах пив та дозволяв вживати алкоголь дітям.

"Моїй доньці стало погано, але мені ніхто не дзвонив. Після 17 години мені дзвонить донька і каже, що вчитель ліз до неї цілуватися. Вона як могла закривалася від нього, але він чотири рази ліз до неї цілуватися, а потім взагалі поліз під футболку. Донька влаштувала скандал", – розповіла Олена Крамаренко.

За її словами, вчитель спочатку просив школярку забути про це, але потім почав налаштовувати інших дітей проти неї. Потім учениця вирішила викликати поліцію, але весь цей час дівчинку продовжували ображати.

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"Навіть господарка будиночка звинувачувала мою доньку, що вона такі їй проблеми влаштувала. Дочка була в лігві вовків одна, доки не приїхала поліція. Поліція мені телефонувала і говорила, щоб я звичайно сама думала, як чинити, але педагог п'яний. Коли я приїхала, поліція також наполягала на заяві. Педагог поводився агресивно з поліцією, а також розповідав нісенітницю про мою дочку", – зазначила Олена.

Вона додала, що однокласники доньки, які спочатку підтримували дівчинку, побоялися захищати її самі та стали на бік вчителя. Внаслідок цього мама школярки написала заяву до поліції, правоохоронці прийняли тести на алкогольне сп'яніння та всіх опитали.

Наступного дня матері дівчинки зателефонував сам учитель і попросив вирішити це питання мирно і пропонував вибачитись. Ще через день жінка дізналася, що педагог продовжує пускати чутки про її дочку та всіх налаштовує проти неї.

"Отже, ми вирішили йти до кінця. Зі школи мені поки ніхто не дзвонив, класний керівник трубку не бере (навіть від поліції), повідомлення ігнорує. Директора у школі не було. У доньки найсильніший стрес, дуже пригнічена, потрібна підтримка психолога", – підсумувала Олена.

На Рівненщині вчитель розбещував 10-річну дівчинку

У Рівненській області затримали вчителя танців за підозрою у розбещенні 10-річної учениці. Чоловік відправляв дівчинці свої інтимні фото і просив її надсилати знімки свого тіла.

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21-річний чоловік регулярно надсилав дівчинці непристойні знімки. Поки інтимне листування у телефоні випадково не виявила її мама.

Батьки не пішли "на розбірки" з викладачем, а відразу написали заяву в поліцію. Там провели експертизу і назвали фото порнографічними. Спілкуватися з журналістами "Сьогодні" батьки школярки навідріз відмовилися. Мовляв, хочуть лише одного – щоб кривдника їхньої дочки покарали. У школі, де Павло півроку тому відкрив свій гурток, теж говорити про вчителя не захотіли. А ось батьки інших дітей запевнили: не помічали, щоб молодий викладач чіплявся до їхніх дітей. Брав за уроки 400 гривень на місяць і добре проводив заняття. Поліція опитала всіх батьків і дітей та інших випадків розбещення не виявила. У підсумку викладачеві танців присудили цілодобовий домашній арешт. За інтимні фото йому загрожує до 8 років в'язниці. У прокуратурі кажуть, що подаватимуть апеляцію і вимагатимуть відправити підозрюваного в СІЗО.

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