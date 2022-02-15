Под Львовом пьяный учитель приставал к школьнице и начал ее "травить"

Мама ученицы написала заявление в полицию. Директор школы пока никак не отреагировал на ситуацию

Во Львовской области учитель приставал к ученице. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львовской области произошел неприятный инцидент – учитель приставал к школьнице. После этого педагог настроил остальных учеников против девочки.

Об этом сообщила мама школьницы Елена Крамаренко на странице в Facebook.

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Подробности скандала

12 февраля мама ученицы отпустила ее вместе с классом и учителем в Карпаты. Девочка совсем недавно перешла в новую школу – после Нового года.

Мама школьницы перед этим поговорила с учителем, который сказал, что все будет хорошо. По словам женщины, позже выяснилось, что педагог в Карпатах пил и разрешал употреблять алкоголь детям.

"Моей дочери стало плохо, но мне никто не звонил. После 17 часов мне звонит дочь и говорит, что учитель лез к ней целоваться. Она как могла закрывалась от него, но он 4 раза лез к ней целоваться, а потом вообще полез под футболку. Дочь устроила скандал", – рассказала Елена Крамаренко.

По ее словам, учитель сначала просил школьницу забыть об этом, но потом начал настраивать других детей против нее. Затем ученица решила вызвать полицию, но все это время девочку продолжали оскорблять.

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"Даже хозяйка домика обвиняла мою дочь, что она такие ей проблемы устроила. Дочь была в логове волков одна, пока не приехала полиция. Полиция мне звонила по телефону и говорила, чтобы я конечно сама думала, как поступать, но педагог пьян. Когда я приехала, полиция тоже настаивала на заявлении. Педагог вел себя агрессивно с полицией, а также рассказывал чушь о моей дочери", – отметила Елена.

Она добавила, что одноклассники дочери, которые сначала поддерживали девочку, побоялись защищать ее сами и стали на сторону учителя. В результате мама школьницы написала заявление в полицию, правоохранители приняли тесты на алкогольное опьянение и всех опросили.

На следующий день матери девочки позвонил сам учитель и попросил решить этот вопрос мирно и предлагал извиниться. Еще через день женщина узнала, что педагог продолжает пускать слухи о ее дочери и всех настраивает против нее.

"Так что мы решили идти до конца. Из школы мне пока никто не звонил, классный руководитель трубку не берет (даже от полиции), сообщение игнорирует. Директора в школе не было. У дочери сильнейший стресс, очень подавленная, нужна поддержка психолога", – подытожила Елена.

В Ровенской области учитель развращал 10-летнюю девочку

В Ровенской области задержали учителя танцев по подозрению в развращении 10-летней ученицы. Мужчина отправлял девочке свои интимные фото и просил ее присылать снимки своего тела.

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21-летний мужчина регулярно присылал девочке непристойные снимки. Пока интимную переписку в телефоне случайно не обнаружила ее мама.

Родители не пошли "на разборки" с преподавателем, а сразу написали заявление в полицию. Там провели экспертизу и назвали фото порнографическими. Общаться с журналистами "Сегодня" родители школьницы наотрез отказались. Мол, хотят лишь одного – чтобы обидчика их дочери наказали. В школе, где Павел полгода назад открыл свой кружок, тоже говорить об учителе не захотели. А вот родители других детей заверили: не замечали, чтобы молодой преподаватель приставал к их детям. Брал за уроки 400 гривен в месяц и хорошо проводил занятия. Полиция опросила всех родителей и детей и других случаев развращения не обнаружила. В результате преподавателю танцев присудили круглосуточный домашний арест. За интимные фото ему грозит до 8 лет тюрьмы. В прокуратуре говорят, что будут подавать апелляцию и требовать отправить подозреваемого в СИЗО.

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