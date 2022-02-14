Під Харковом п'яний мажор на смерть збив сироту – його намагаються відмазати

Водія затримали та відвезли на експертизи. Одна з них показала 1,75 проміле, друга – 1,72 або 1,73.

У Харківській області у страшному ДТП загинула 19-річна сирота. Фото: колаж "Сьогодні"

На Харківщині днями сталася нова смертельна ДТП, яка має всі шанси стати резонансною. Як повідомив екснардеп Ігор Мосійчук під колесами автомобіля місцевого мажора Дмитра М. загинула 19-річна сирота Марина Кузьменко. За даними Мосійчука, мажор під час аварії був п'яний.

Журналісти "Сьогодні" розшукали родичів загиблої та поспілкувалися з ними.

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"Класична ситуація: бухий за кермом і смерть ні в чому невинної людини. ДТП сталася 10 числа у селі Губарівка. Марина йшла в аптеку за ліками для свого напівпаралізованого дядька", – каже родич загиблої Микити Долгодуш.

ДТП сталася близько полудня. П'яний водій зніс її на своєму автомобілі – вдарив у спину, коли Марина йшла вздовж проїжджої частини.

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За словами Долгодуша, водій, на щастя, нікуди не втік з місця аварії.

"Він із сусіднього села. Його всі добре знають. На місце ДТП приїхала слідча група із Харкова. Водія затримали та відвезли на експертизу. Одна з експертиз показала 1,75 проміле, друга – 1,72 або 1,73 (це може означати, що було випито 300 грн. алкоголю – авт.), – каже Микита Долгодуш. – Потім нам почали дзвонити його родичі та казати, що він не пив, почали шукати до нас підходи. Мабуть, хочуть добитися того, щоб ми не висували до нього жодних претензій. Сказали, що у нього маленька дитина – 3 лютого виповнився рік. Водночас, односельці водія розповідають, що той практично ніколи не буває тверезим, а коли виїжджає, то всі ховаються. Він то в паркани врізається, то в дерева, то в стовпи. Постійно його відмазували, бо його тато фермер та власник кафе з магазином".

До того ж додав, що поховали Марину завдяки тому, що скинулося все село.

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"Сім'я водія на похорон не дали ні копійки, хоч обіцяли. Мовчали до вчорашнього вечора. Запропонували зустрітися у банку та передати гроші. Відповідно, ми від цього відмовилися", – каже Долгодуш.

Що кажуть у поліції?

Факт ДТП нам офіційно підтвердила речник поліції Харківської області Олена Баранник.

"Водій затриманий, йому повідомлено підозру, обрано запобіжний захід без права внесення застави", – уточнила Олена Баранник.

Загибла 19-річна сирота Марина Кузьменко. Скріншот

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Місце, де сталася смертельна ДТП. Скріншот

"Мажорна" ДТП у Харкові

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що у ДТП загинула одна людина.

. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що у ДТП загинула одна людина. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини . На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували. Водієм виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів попадав у поле зору правоохоронців.

Хлопець уже розбив Рorsche Cayenne, Toyota Camry та багато інших машин. Також він відправив блогеру Ганні Кривуц відео, як перетинає подвійну суцільну та їздить на червоне світло.

Рorsche Cayenne, Toyota Camry та багато інших машин. Також він відправив блогеру Ганні Кривуц відео, як перетинає подвійну суцільну та їздить на червоне світло. На сторінці підлітка в Instagram можна побачити безліч відео нічних поїздок, зокрема, з порушенням правил дорожнього руху. На одному із записів хлопець обдурив поліцейського . Наразі відео зі сторінки видалено.

. Наразі відео зі сторінки видалено. Червонозаводський райсуд Харкова 19 січня залишив ще на 60 днів у СІЗО без права на заставу 16-річного Миколи Харківського.

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