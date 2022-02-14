Под Харьковом пьяный мажор насмерть сбил сироту – его пытаются "отмазать"

Водителя задержали и отвезли на экспертизы. Одна из них показала 1,75 промилле, вторая – 1,72 или 1,73

В Харьковской области в жутком ДТП погибла 19-летняя сирота. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харьковской области на днях произошло новое смертельное ДТП, которое имеет все шансы стать резонансным. Как сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук, под колесами автомобиля местного мажора Дмитрия Н. погибла 19-летняя сирота Марина Кузьменко. По данным Мосийчука, мажор во время аварии был пьян.

Журналисты "Сегодня" разыскали родственников погибшей и пообщались с ними.

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"Классическая ситуация: бухой за рулем и смерть ни в чем невиновного человека. ДТП произошло 10 числа в селе Губаревка. Марина шла в аптеку за лекарствами для своего полупарализованного дяди", – говорит родственник погибшей Никита Долгодуш.

ДТП произошло около полудня. Пьяный водитель снес ее на своем автомобиле – ударил в спину, когда Марина шла вдоль проезжей части.

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По словам Долгодуша, водитель, к счастью, никуда не скрылся с места аварии.

"Он из соседнего села. Его все хорошо знают. На место ДТП приехала следственная группа из Харькова. Водителя задержали и отвезли на экспертизу. Одна из экспертиз показала 1,75 промилле, вторая – 1,72 или 1,73 (это может означать, что было выпито 300 гр.алкоголя – Авт.), – говорит Никита Долгодуш. – Затем нам начали звонить его родственники и говорить, что он не пил, начали искать к нам подходы. Видимо, хотят добиться того, чтобы мы не предъявляли к нему никаких претензий. Сказали, что у него маленький ребенок – 3 февраля исполнился годик. В то же время односельчане водителя рассказывают, что тот практически никогда не бывает трезвым, а когда выезжает, то все прячутся. Он то в заборы врезается, то в деревья, то в столбы. Постоянно его отмазывали, потому как его папа фермер и владелец кафе с магазином".

К этому же добавил, что похоронили Марину благодаря тому, что сбросилось все село.

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"Семья водителя на похороны ни дали ни копейки, хотя обещали. Молчали до вчерашнего вечера. Предложили встретиться в банке и передать деньги. Соответственно, мы от этого отказались", – говорит Долгодуш.

Что говорят в полиции?

Факт ДТП нам официально подтвердила спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

"Водитель задержан, ему сообщено подозрение, избрана мера пресечения без права внесения залога", – уточнила Елена Баранник.

Погибшая 19-летняя сирота Марина Кузьменко. Скриншот

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Место, где произошло смертельное ДТП. Скриншот

"Мажорное" ДТП в Харькове

В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария . Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.

. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек. Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части . На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.

. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали. Водителем оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Парень уже разбил Рorsche Cayenne, Toyota Camry и много других машин. Также он отправил блогеру Анне Кривуц видео, как пересекает двойную сплошную и ездит на красный свет.

Рorsche Cayenne, Toyota Camry и много других машин. Также он отправил блогеру Анне Кривуц видео, как пересекает двойную сплошную и ездит на красный свет. На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского . Сейчас видео со страницы удалено.

. Сейчас видео со страницы удалено. Краснозаводской райсуд Харькова 19 января оставил еще на 60 дней в СИЗО без права на залог 16-летнего Николая Харьковского.

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