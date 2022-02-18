У метро Києва поскандалили пасажири: один погрожував зброєю

Правоохоронці з'ясовують обставини події/Фото: колаж: "Сьогодні"

У метро Києва спалахнув конфлікт між пасажирами. Один з чоловіків погрожував зброєю.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі

Інцидент стався 17 лютого. До правоохоронців столиці від чергової на станції метро "Харківська" надійшло повідомлення про те, що між двома пасажирами виник конфлікт і в одного із них є зброя. На місце прибув наряд управління поліції в метрополітені.

Поліцейські відібрали зброю у фігуранта та затримали обох чоловіків. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі слідчі з’ясовують обставини події, опитують свідків та очевидців інциденту.

Схожий випадок

У Києві на вулиці Нижньоключова (Солом'янський район) чоловік погрожував пістолетом охороні житлового комплексу. Крім того, під "роздачу" потрапила ще й дівчина, яка проходила повз нього.

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"Чоловік дістав попередньо стартовий пістолет і зробив кілька пострілів. Його затримали. Ніхто з людей не постраждав. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовуватимуть обставини та причини конфлікту", – розповіли нам у поліції Солом'янського району.

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