В метро Киева поскандалили пассажиры: один угрожал оружием

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия/Фото: коллаж: "Сегодня"

В метро Киева вспыхнул конфликт между пассажирами. Один из мужчин угрожал оружием.

Про это сообщает полиция Киева

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Инцидент произошел 17 февраля. В полицию столицы от дежурной на станции метро "Харьковская" поступило сообщение о том, что между двумя пассажирами возник конфликт и у одного из них есть оружие. На место прибыл наряд управления полиции в метрополитене.

Полицейские отобрали оружие у фигуранта и задержали обоих мужчин. В результате инцидента никто не пострадал. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев инцидента.

Похожий случай

В Киеве на улице Нижнеключевая (Соломенский район) мужчина угрожал пистолетом охране жилого комплекса. Кроме того, под "раздачу" попала еще и проходившая мимо девушка.

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"Мужчина достал предварительно стартовый пистолет и сделал несколько выстрелов. Его задержали. Никто из людей не пострадал. На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители будут выяснять обстоятельства и причины конфликта", – рассказали нам в полиции Соломенского района.

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