У Дніпрі в моторошну ДТП потрапили автобус та легковик – є жертва (фото)

У Дніпрі сталася ДТП за участю автобуса та легковика. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 21 лютого, у Дніпрі сталася ДТП за участю легкового автомобіля та автобуса. Внаслідок аварії постраждав чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Деталі ДТП

Як з'ясувалося, зіткнулися легковий автомобіль Kia K5 та автобус. Внаслідок цього водія машини затиснуло у транспортному засобі.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту дістали потерпілого водія з понівеченої автівки. Чоловіка передали медикам для подальшої госпіталізації у лікарню.

До надання допомоги було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Автобус зіштовхнувся з легковим авто. Фото: ДСНС України

Під Дніпром автобус із пасажирами потрапив у смертельну ДТП

На дорозі між селами Піщанка та Новоселівка у Дніпропетровському районі сталася ДТП – зіткнулися ВАЗ та рейсовий автобус "Еталон". В результаті є загиблий та постраждалі.

У ДТП потрапив автобус, який прямував за маршрутом "Новомосковськ – Знаменівка". Він зіткнувся із ВАЗ. Обидва транспортні засоби внаслідок ДТП спалахнули.