В Днепре в жуткое ДТП попали автобус и легковушка – есть жертва (фото)

В Днепре произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 21 февраля, в Днепре произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате аварии пострадал мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Подробности ДТП

Как выяснилось, столкнулись легковой автомобиль Kia K5 и автобус. В результате водителя машины зажало в транспортном средстве.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента достали пострадавшего водителя из изуродованного автомобиля. Мужчину передали медикам для дальнейшей госпитализации в больницу.

К оказанию помощи были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Автобус столкнулся с легковым авто. Фото: ГСЧС Украины

Под Днепром автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП

На дороге между селами Песчанка и Новоселовка в Днепропетровском районе произошло ДТП – столкнулись ВАЗ и рейсовый автобус "Эталон". В результате есть погибший и пострадавшие.

В ДТП попал автобус, который следовал по маршруту "Новомосковск – Знаменовка". Он столкнулся с ВАЗ. Оба транспортных средства в результате ДТП загорелись.