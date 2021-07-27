Мисливці за порушниками: на пошуки лихачів відправили нові камери. Названо траси

За любителями поганяти вже спостерігають кілька десятків камер автофіксації. Поліція розповіла, де небезпечно перевищувати швидкість

Кількість камер автофіксації ПДР виросте / Фото: Сьогодні, Pixabay

Вчора в Україні почали працювати ще 11 нових камер, які фіксують порушення ПДР. Про це "Сегодня" повідомив перший заступник голови Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"Всього в Україні зараз працює 60 таких камер", – уточнив Білошицький.

За даними прес-служби МВС, тепер не залишаться безкарними порушники, які перевищать швидкість на ділянках трас в Кіровоградській області, включаючи і облцентр Кропивницький, в Житомирській області та Харкові (див. список). Як виявилося, в Кропивницького і Харкові на контрольованих ділянках діє обмеження швидкості – 50 км/год.

Харків

"Поліція розповіла, що камера встановлена в Харкові на проспекті Московському, 118. Саме в цьому місці трапляється як мінімум одна ДТП в день, навіть у вихідні. Все через те, що тут дуже складний перехрестя – машини виїжджають із найбільшого мікрорайону на жваву трасу. Якщо проїхати тут у будній день у годину пік, то складається враження, що ти спостерігаєш якісь перегони тарганів, причому в різні боки. Сподіваюся, що тепер камера буде дисциплінувати водіїв", – розповіла нам місцева житель і водій Антоніна Дерев'янко.

Камера встановлена на аварійній ділянці Московського проспекту Харкова

У пресслужбі патрульної поліції нам також підтвердили, що на цій ділянці частіше, ніж де інде, відбуваються ДТП.

Кропивницький

Сподіваються на зниження числа ДТП і в Кропивницького, де за порушниками почали "полювати" відразу три нові камери.

"У нас також місця для установки камер вибрані не випадково, – каже речник патрульної поліції Кіровоградської області Дмитро Поперешняк. – Вони встановлені на тих ділянках доріг, де найчастіше відбуваються ДТП. Наприклад, одна з вулиць, Холодноярська, де встановлена камера – це напрямок з Києва, тому ділянку завантажений автомобілями. Ще одна вулиця, Яновського, вважається магістральної через місто. Дорога тут досить широка і цікава для водіїв. І, нарешті, вулиця Полтавська, де теж встановлена камера, теж широка, веде в центр міста".

За даними патрульних Кропивницького, всі перераховані ділянки доріг вважаються аварійно-небезпечними через те, що водії перевищують швидкість.

За даними патрульної поліції, нині в Україні працюють 60 камер автофіксації (повний список розміщений на офіційному сайті патрульної поліції України) порушень ПДР, але їхнє число постійно зростає. Серед міст з найбільшим числом камер лідирує столиця. Згідно зі списком поліції, таких камер тут встановлено 20 штук.

Київ. Позначкою "фотоапарат" відзначені місця розміщення камер

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В цілому по країні за минулий рік камери зафіксували понад 1,7 млн порушень, лихачі поповнили бюджет країни більш, ніж на 250 млн грн. Як уточнили нам у патрульної поліції, поки що камери здатні фіксувати порушення швидкісного режиму і проїзд автомобілів по смузі, виділеній для громадського транспорту. У перспективі вони зможуть фіксувати проїзд на червоний сигнал світлофора і порушення перетину перехресть.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як працює система автофіксації порушень ПДР.