Охотницы за нарушителями: на поиски лихачей отправили новые камеры. Названы трассы

За любителями полихачить уже наблюдают несколько десятков камер автофиксации. Полиция рассказала, где опасно превышать скорость

Количество камер автофиксации ПДД вырастет / Фото: Сегодня, Pixabay

Вчера в Украине начали работать еще 11 новых камер, которые фиксируют нарушения ПДД. Об этом "Сегодня" сообщил первый замглавы Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"Всего в Украине сейчас работает 60 таких камер", – уточнил Билошицкий.

По данным пресс-службы МВД, теперь не останутся безнаказанными нарушители, которые превысят скорость на участках трасс в Кировоградской области, включая и облцентр Кропивницкий, в Житомирской области и Харькове (см. список). Как оказалось, в Кропивницком и Харькове на контролируемых участках действует ограничение скорости – 50 км\ч.

Харьков

"Полиция рассказала, что камера установлена в Харькове на проспекте Московском, 118. Именно в этом месте случается как минимум одно ДТП в день, даже в выходные. Все из-за того, что здесь очень сложный перекресток – машины выезжают с самого крупного микрорайона на оживленную трассу. Если проехать здесь в будний день в час пик, то складывается впечатление, что ты наблюдаешь какие-то тараканьи бега, причем в разные стороны. Надеюсь, что теперь камера будет дисциплинировать водителей", – рассказала нам местная житель и водитель Антонина Деревянко.

Камера установлена на аварийном участке Московского проспекта Харькова

В пресс-службе патрульной полиции нам также подтвердили, что на этом участке чаще, чем где либо, происходят ДТП.

Кропивницкий

Надеются на снижение числа ДТП и в Кропивницком, где за нарушителями начали "охотиться" сразу три новые камеры.

"У нас также места для установки камер выбраны не случайно, – говорит спикер патрульной полиции Кировоградской области Дмитрий Поперешняк. – Они установлены на тех участках дорог, где чаще всего происходят ДТП. Например, одна из улиц, Холодноярская, где установлена камера – это направление из Киева, поэтому участок загружен автомобилями. Еще одна улица, Яновского, считается магистральной через город. Дорога здесь достаточно широкая и интересна для водителей. И, наконец, улица Полтавская, где тоже установлена камера, тоже широкая, ведет в центр города".

По данным патрульных Кропивницкого, все перечисленные участки дорог считаются аварийно-опасными из-за того, что водители превышают скорость.

По данным патрульной полиции, сейчас в Украине работают 60 камер автофиксации (полный список размещен на официальном сайте патрульной полиции Украины) нарушений ПДД, но их число постоянно растет. Среди городов с наибольшим числом камер лидирует столица. Согласно списка полиции, таких камер здесь установлено 20 штук.

Киев. Значком "фотоаппарат" отмечены места размещения камер

Киев. В столице ловят нарушителей 20 камер

В целом по стране за прошедший год камеры зафиксировали более 1,7 млн нарушений, лихачи пополнили бюджет страны более, чем на 250 млн грн. Как уточнили нам в патрульной полиции, пока что камеры способны фиксировать нарушения скоростного режима и проезд автомобилей по полосе, выделенной для общественного транспорта. В перспективе они смогут фиксировать проезд на красный сигнал светофора и нарушения пересечения перекрестков.

Напомним, ранее сообщалось о том, как работает система автофиксации нарушений ПДД.