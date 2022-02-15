Може бути вбивство: у річці під Харковом знайшли тіло чоловіка

На місці інциденту працювали спеціальні служби / Колаж "Сьогодні"

Під Харковом з річки Уди дістали тілочоловіка. Проте рятувальники стверджують, що поки що неясно, людина сама потонула або її вбили.

Про це повідомив прес-секретар ДСНС у Харківській області Євген Василенко, пише сайт Новини.Live.

Що відомо

Утопленника дістали з річки Уди у Курортному. На місце виїжджали рятувальники. Поки що невідомо, як саме помер чоловік. Є підозра, що скоєно вбивство, кажуть рятувальники.

"Рятувальники Солоницівської місцевої пожежної команди виїхали на допомогу поліції з витягування чоловіка з річки Уди у Курортному. Не впевнені, що це утопленник. Може бути і вбивство" , – розповів прес-секретар ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Що кажуть у поліції

У поліції Харківської області та у Солоницівській громаді сайту "Сьогодні" відповіли, що зараз з'ясовують обставини того, що сталося.

"Поки що немає однозначної відповіді на питання про те, чи вбили чи потонув", – відповіли нам у Солоницівській громаді, до якої належить село Курортне.

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