Может быть убийство: в реке под Харьковом нашли тело мужчины

На месте инцидента работали специальные службы / Коллаж "Сегодня"

Под Харьковом из реки Уды достали тело мужчины. Спасатели утверждают, что пока неясно, человек сам утонул или его убили.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, пишет сайт Новини.Live.

Что известно

Тело мужчины достали из реки Уды в селе Курортное. На место выезжали спасатели. Пока неизвестно, как именно умер мужчина. Есть подозрение, что было совершено убийство, говорят спасатели.

"Спасатели Солоницевской местной пожарной команды выехали на помощь полиции, чтобы вытащить мужчину из реки Уды в селе Курортное. Не уверены, что это утопленник. Могло быть и убийство", – рассказал пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Что говорят в полиции

В полиции Харьковской области и в Солоницевской общине Харьковской области сайту "Сегодня" ответили, что сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

"Пока нет однозначного ответа на вопрос о том, убили или утонул", – ответили нам в Солоницевской общине, к которой относится село Курортное.

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