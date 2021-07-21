12 років тому спіймали Олексія Пукача – зараз він у Києві і обіцяє новий поворот в гучній справі

Олексій Пукач и Георгій Гонгадзе. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 21 липня, виповнилося 12 років, як у глухому селі після шести років безуспішних пошуків затримали генерала міліції Олексій Пукача, якого пізніше суд визнає причетним до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як тоді виявилося, протягом довгого часу Олексій Пукач жив під чужим ім'ям в селі Молочки Чуднівського району Житомирської області. Там він оселився разом зі своєю співмешканкою, представившись односельчанам капітаном далекого плавання. Вирахували та впіймали його співробітники спецслужб. Напередодні затримання вони приїхали в Молочки під виглядом рибалок, щоб відкрито вести спостереження за Пукачем.

У січні 2013 року Олексію Пукачу було винесено довічний вирок, який він оскаржував всі останні 8 років. Безуспішною виявилася і недавня спроба у Верховному Суді. Як ми з'ясували, Пукач вирішив не зупинятися на цьому і вимагати пом'якшення вироку.

Олексій Пукач на оголошенні вироку у 2013 році

"Зараз ми читаємо матеріали. Я не виключаю можливості, що буде поданий позов до Європейського суду, – розповів нам його адвокат Григорій Демиденко. – До речі, за день до оголошення Пукачу рішення Верховного Суду Україна мала відзвітувати Раді Європи про справу Гонгадзе. Був звіт чи ні – цього я не знаю. Зараз нам необхідно попрацювати, щоб підготувати скаргу до Європейського суду. Є порушення в справі, які очевидні".

За словами адвоката, Олексій Пукач був присутній на розгляді касаційної скарги.

"Звичайно, був. Як відреагував? Була надія, але вона померла останньою, – сказав нам Демиденко. Однією з вимог було пом'якшення вироку (15 років в'язниці замість довічного терміну. – Авт.). Нашу касаційну скаргу не задовольнили. Зараз Олексій Пукач перебуває у київському СІЗО (на Лук'янівці. – Авт.)".

Також, як стало відомо, зараз Пукач на здоров'я не скаржиться.

"Він завжди говорить, що він – офіцер і солдат, який стерпить усе. Що стосується вбивства Гонгадзе і причетності до нього Пукача – він (Пукач. – Авт.) Там був присутній, але від його дій смерть не настала", – резюмував Демиденко. На суди Пукач нерідко приїжджав з "молитвословом", не випускаючи його з рук

У селі Молочки, на околиці якого переховувався Пукач напередодні свого затримання, нам розповіли, що про нього пам'ятають, ніби все це сталося позавчора. Втім, про темному пляму в історії Молочок воліють зайвий раз не згадувати.

"Є, звичайно, ті, хто згадує з тривогою цю історію. Є й ті, хто не згадує, – каже селищний голова Краснопільської сільради Іван Патей. – Живе хтось у тому домі, де був Пукач – цього не знаю. Як місцевий житель, я тоді, 21 липня 2009-го, був здивований тим, що сталося".

Як відомо, Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі у Київській області було виявлено обезголовлений труп. 2009 року в Київській області знайдено останки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належали журналісту. Датою смерті журналіста вважається 17 вересня 2000 року. У березні 2016 року пройшли похорони Гонгадзе на території Церкви Миколи Набережного.