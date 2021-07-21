12 лет назад поймали Алексея Пукача – сейчас он в Киеве и обещает новый поворот в громком деле

Алексей Пукач и Георгий Гонгадзе. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 21 июля, исполнилось 12 лет, как в глухом селе после шести лет безуспешных поисков задержали генерала милиции Алексей Пукача, которого позже суд признает причастным к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Как тогда оказалось, на протяжении долгого времени Алексей Пукач жил под чужим именем в селе Молочки Чудновского района Житомирской области. Там он поселился вместе со своей сожительницей, представившись односельчанам капитаном дальнего плавания. Вычислили и поймали его сотрудники спецслужб. Накануне задержания они приехали в Молочки под видом рыбаков, чтобы открыто вести наблюдение за Пукачем.

В январе 2013 года Алексею Пукачу был вынесен пожизненный приговор, который он оспаривал все последние 8 лет. Безуспешной оказалась и недавняя попытка в Верховном суде. Как мы выяснили, Пукач решил не останавливаться на этом и требовать смягчения приговора.

Алексей Пукач на оглашении приговора в 2013 году

"Сейчас мы читаем материалы. Я не исключаю возможности, что будет подан иск в Европейский суд, – рассказал нам его адвокат Григорий Демиденко. – Кстати, за день до оглашения Пукачу решения Верховного суда Украина должна была отчитаться Совету Европы о деле Гонгадзе. Был ли отчет или нет – этого я не знаю. Сейчас нам необходимо поработать, чтобы подготовить жалобу в Европейский суд. Есть нарушения в деле, которые очевидны".

По словам адвоката, Алексей Пукач присутствовал на рассмотрении кассационной жалобы.

"Конечно, был. Как отреагировал? Была надежда, но она умерла последней, – сказал нам Демиденко. Одним из требований было смягчение приговора (15 лет тюрьмы вместо пожизненного срока. – Авт.). Нашу кассационную жалобу не удовлетворили. Сейчас Алексей Пукач находится в киевском СИЗО (на Лукьяновке. – Авт.)".

Также, как стало известно, сейчас Пукач на здоровье не жалуется.

"Он всегда говорит, что он – офицер и солдат, который вытерпит все. Что касается убийства Гонгадзе и причастности к нему Пукача – он (Пукач. – Авт.) там присутствовал, но от его действий смерть не наступила", – резюмировал Демиденко. На суды Пукач нередко приезжал с "Молитвословом", не выпуская его из рук

В селе Молочки, на окраине которого скрывался Пукач накануне своего задержания, нам рассказали, что о нем помнят, будто все это произошло позавчера. Впрочем, о темном пятне в истории Молочек предпочитают лишний раз не вспоминать.

"Есть, конечно, те, кто вспоминают с тревогой эту историю. Есть и те, кто не вспоминает, – говорит поселковый голова Краснопольского сельсовета Иван Патей. – Живет кто-то в том доме, где был Пукач – этого не знаю. Как местный житель, я тогда, 21 июля 2009-го, был удивлен произошедшим".

Как известно, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежали журналисту. Датой смерти журналиста считается 17 сентября 2000 года. В марте 2016 года прошли похороны Гонгадзе на территории Церкви Николая Набережного.