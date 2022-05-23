Криминал
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Дело Медведчука - Порошенко 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Криминальные новости

В Николаеве застрелили полицейского и ранили военного – детали ЧП

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 мая, 15:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
37-летнего злоумышленника ликвидировали правоохранители
В Николаеве застрелили правоохранителя и военного. Фото: коллаж "Сегодня"
В Николаеве застрелили правоохранителя и военного. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером 22 мая в Николаеве мужчина застрелил полицейского. Также он ранил военнослужащего. В результате злоумышленника ликвидировали.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Реклама

Подробности

В полицию поступил вызов от охранника строительной площадки о том, что в недострое находятся неизвестные. На место происшествия прибыли патрульные – правоохранители и военнослужащие.

На одном из этажей злоумышленник открыл огонь из оружия, в результате чего от огнестрельного ранения погиб 39-летний полицейский и получил ранение руки военный.

Злоумышленника, которым оказался 37-летний житель Николаева, ликвидировали. Охотничье ружье и гильзы правоохранители обнаружили возле его тела.

Реклама

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".

"Без любящего сына, мужа и отца остались родные полицейского. Руководство ГУНП в Николаевской области и весь личный состав полиции выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего коллеги. Полиция Николаевской области потеряла мужественного, самоотверженного и надежного полицейского. Светлая память", – написали в Нацполиции.

Место, где произошло убийство. Фото: Нацполиция

Реклама

На границе с Приднестровьем ранили полицейского

В одном из населенных пунктов примыкающего к границе с Приднестровьем Раздельнянского района Одесской области задержали мужчину, который ранил полицейского. Это произошло при проведении контрдиверсионных мер. В результате погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

СБУ, Нацполиция и Нацгвардия проводили контрдиверсионные боевые меры по выявлению лиц, связанных с криминалитетом и "русским миром".

Во время отработки одного из адресов мужчина, который увидел приближение ко двору представителей спецслужб, выстрелил в полицейского из гладкоствольного охотничьего ружья.

При задержании злоумышленника ранения получила его жена. Женщина до прибытия скорой помощи умерла от кровопотери, а полицейского доставили в больницу и прооперировали. Сейчас он нуждается в переливании крови.

Мужчину задержали в процессуальном порядке. О происшествии проинформировано Государственное бюро расследований. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:40 23 мая
1
Личный состав 29200
Личный состав
2
Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1293
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артиллерия 604
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 476
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2206
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Мастер неба… Олег Гегечкори – военный летчик, полковник, командир вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Один из опытнейших и искуснейших пилотов Украины. За 20 лет службы прошел самые горячие точки мира, а погиб в родном небе, над Киевской областью. За личное мужество – Герой Украины. Посмертно.

История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30320.79

Bitcoin Cash (BCH)

202.8

Binance Coin (BNB)

330.37

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2062.73

Litecoin (LTC)

72.66

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,92 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Криминал
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять