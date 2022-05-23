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У Миколаєві застрелили поліцейського та поранили військового – деталі НП

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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23 травня, 15:54
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37-річного зловмисника ліквідували правоохоронці
У Миколаєві застрелили правоохоронця та військового. Фото: колаж "Сьогодні"
У Миколаєві застрелили правоохоронця та військового. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері 22 травня у Миколаєві чоловік застрелив поліцейського. Також він поранив військовослужбовця. Внаслідок цього зловмисника ліквідували.

Про це повідомили у Національній поліції України.

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Деталі

До поліції надійшов виклик від охоронця будівельного майданчика про те, що у недобудові перебувають невідомі. На місце події прибули патрульні – правоохоронці та військовослужбовці.

На одному з поверхів зловмисник відкрив вогонь зі зброї, внаслідок чого від вогнепального поранення загинув 39-річний поліцейський та отримав поранення руки військовий.

Зловмисника, яким виявився 37-річний житель Миколаєва, було ліквідовано. Мисливську рушницю та гільзи правоохоронці виявили біля його тіла.

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Нині за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця".

"Без люблячого сина, чоловіка та батька залишились рідні поліцейського. Керівництво ГУНП в Миколаївській області та увесь особовий склад поліції висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого колеги. Поліція Миколаївщини втратила мужнього, самовідданого та надійного поліцейського. Світла пам'ять", – написали у Нацполіції.

Місце, де сталося вбивство. Фото: Нацполіція

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На кордоні з Придністров'ям поранили поліцейського

В одному з населених пунктів прилеглого до кордону з Придністров’ям Роздільнянського району Одеської області затримали чоловіка, який поранив поліцейського. Це сталося під час проведення контрдиверсійних заходів. Внаслідок цього загинула жінка. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

СБУ, Нацполіція та Нацгвардія проводили контрдиверсійні бойові заходи щодо виявлення осіб, пов'язаних з криміналітетом та "російським світом".

Під час відпрацювання однієї з адрес чоловік, який побачив наближення до двору представників спецслужб, вистрілив у поліцейського з гладкоствольної мисливської рушниці.

Під час затримання зловмисника поранення отримала його дружина. Жінка до прибуття швидкої допомоги померла від крововтрати, а поліцейського доправили до лікарні та прооперували. Зараз він потребує переливання крові.

Чоловіка затримали у процесуальному порядку. Про подію поінформовано Державне бюро розслідувань. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію.

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