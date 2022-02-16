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У Києві біля мосту Метро знайшли тіло іноземця (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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16 лютого, 14:18
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На місці працює поліція та слідчо-оперативна група
У столиці загинув 30-річний чоловік
У столиці загинув 30-річний чоловік / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у Печерському районі поліція виявила труп темношкірого чоловіка. Інцидент стався неподалік мосту Метро.

Про це повідомляють "Вартові еспресо" у Facebook.

За інформацією, чоловіка знайшли на вулиці Набережній без одягу.

Самогубство це чи вбивство з'ясовують слідчі. Фото: Вартові еспресо/Facebook
Самогубство це чи вбивство з'ясовують слідчі. Фото: Вартові еспресо/Facebook

"Оголений труп чоловіка дістали з Дніпра. На вигляд йому близько 30 років. Це було самогубство чи, можливо, вбивство – з'ясують слідчі", – йдеться у повідомленні.

Тіло виявили біля мосту сьогодні. Фото: Вартові еспресо
Тіло виявили біля мосту сьогодні. Фото: Вартові еспресо

На місці працює поліція та слідчо-оперативна група, які мають встановити подробиці трагедії.

Що кажуть у поліції

У поліції Печерського району столиці нам підтвердили інформацію про виявлення біля мосту Метро трупа темношкірого чоловіка. Тіло виявили біля мосту сьогодні. У поліції не кажуть, де саме було тіло – у воді чи на набережній.

"Поліцейські виявили труп чоловіка – його особу не встановлено. Причина смерті стане відомою після проведення судово-медичної експертизи", – повідомили в поліції Печерського району.

У Києві в річці знайшли тіло військовослужбовця

До поліції Києва звернулася мешканка Вінницької області із заявою про зникнення її сина.На початку січня він раптом перестав виходити на зв'язок.

За записами камер відеоспостереження встановили місце, де чоловік проводжав на поїзд своїх друзів по службі, а потім зник.

У воді знайшли тіло 25-річного парубка. За цим фактом відкрили кримінальне провадження у зв'язку з умисним вбивством.

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