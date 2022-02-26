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СЕГОДНЯ Криминальные новости

В Киеве начались бои – оккупанты пытаются захватить город

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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26 февраля, 03:16
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В разных районах города слышна стрельба. Коллаж "Сегодня"
В разных районах города слышна стрельба. Коллаж "Сегодня"

В Киеве в ночь на 26 февраля идут тяжелые бои. Российские оккупанты пытаются захватить город.

Как сообщают пользователи в сети, пулеметные очереди слышны в районе Шулявки и Зоопарка в столице.

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Подробности

На станции метро Берестейская, Шулявкая, в Соломенском районе слышны взрывы и стрельба. Пользователи социальный сети делятся видео боев.

Гражданских в Киеве просят срочно спрятаться в бомбоубежища.

Битва за Киев

Российские диверсанты переоделись в форму Национальной полиции Украины, приехали на авто с мигалками к КПП возле Василькова и расстреляли украинских бойцов.

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Ситуация в Киевской области

Ночью в столице и области ухудшается обстановка – пока вражеский десант пытается высадиться в Василькове, в столице российские войска атакуют ТЭЦ-6.

Накануне жители столицы слышали звуки выстрелов на Троещине.

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