У Києві почалися бої – окупанти намагаються захопити місто

У Києві в ніч на 26 лютого точаться важкі бої. Російські окупанти намагаються захопити місто.
Як повідомляють користувачі в мережі, кулеметні черги чути в районі Шулявки та Зоопарку у столиці.
Деталі
На станції метро Берестейська, Шулявка, у Соломенському районі чути вибухи та стрілянину. Користувачі соціальної мережі діляються відео боїв.
Цивільних у Києві просять терміново сховатися у бомбосховищі.
Битва за Київ
Російські диверсанти переодяглися у форму Національної поліції України, приїхали на авто з мигалками до КПП біля Василькова та розстріляли українських бійців
Ситуація на Київщині
Вночі у столиці та області погіршується обстановка – доки ворожий десант намагається висадитись у Василькові, у столиці російські війська атакують ТЕЦ-6.
Напередодні мешканці столиці чули звуки пострілів на Троєщині.