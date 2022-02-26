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СЬОГОДНІ Кримінальні новини

У Києві почалися бої – окупанти намагаються захопити місто

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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26 лютого, 03:16
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У різних районах міста чути стрілянину. Колаж "Сьогодні"
У різних районах міста чути стрілянину. Колаж "Сьогодні"

У Києві в ніч на 26 лютого точаться важкі бої. Російські окупанти намагаються захопити місто.

Як повідомляють користувачі в мережі, кулеметні черги чути в районі Шулявки та Зоопарку у столиці.

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Деталі

На станції метро Берестейська, Шулявка, у Соломенському районі чути вибухи та стрілянину. Користувачі соціальної мережі діляються відео боїв.

Цивільних у Києві просять терміново сховатися у бомбосховищі.

Битва за Київ

Російські диверсанти переодяглися у форму Національної поліції України, приїхали на авто з мигалками до КПП біля Василькова та розстріляли українських бійців

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Ситуація на Київщині

Вночі у столиці та області погіршується обстановка – доки ворожий десант намагається висадитись у Василькові, у столиці російські війська атакують ТЕЦ-6.

Напередодні мешканці столиці чули звуки пострілів на Троєщині.

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