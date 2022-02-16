Мама никак не отреагировала. Под Херсоном педофил изнасиловал ребенка

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО. Прокуроры требуют максимального наказания – 15 лет тюрьмы

В Херсонской области мужчина изнасиловал девочку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсонской области 30-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку. Теперь ему грозит серьезный срок – 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.

Подробности ЧП

Как стало известно, в октябре прошлого года в одном из сел Белозерщины мужчина после того, как его сожительница вышла из дома, изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь. При этом злоумышленник снимал все это на камеру.

Как пишет издание "Новый день", после случившегося девочка рассказала все маме, но та никак не отреагировала. В результате пострадавший ребенок обратился к сестре, которая живет отдельно.

Девушка немедленно обратилась в полицию и насильника задержали. В телефоне мужчины обнаружили кадры с детской порнографией, которые он не успел выложить в Сеть.

Что грозит преступнику?

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО. Прокуроры требуют максимального наказания – 15 лет лишения свободы. Отмечается, что семья, в которой произошло ЧП, не была проблемной и на учете в соцслужбах не состояла.

Педофила задержали полицейские. Фото: Херсонская областная прокуратура

Под Донецком отчим изнасиловал 15-летнюю падчерицу

В Дружковке Донецкой области в ночь на 19 декабря пьяный мужчина изнасиловал 15-летнюю падчерицу. Правоохранители задержали преступника.

Как стало известно, в ночь на 19 декабря 34-летний судимый мужчина, воспользовался тем, что жена задерживается в гостях у своей подруги, пришел в комнату, где спала его 15-летняя падчерица, и изнасиловал ее.